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حزب الله ينعى قائدا عسكريا و13 مقاتلا

القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل
القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل
السبت، 21-09-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر إعلام لبنانية بأن حزب الله نعى قائداً عسكريا و13 مقاتلا قضوا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.اضافة اعلان


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن -أمس الجمعة- اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله وعددا من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان".
 
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