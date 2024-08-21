حزب الله ينعى 3 مقاتلين قضوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 10 جرحى سقطوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان.
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