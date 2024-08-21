 
الأربعاء 2024-08-21 07:08 ص
 

 

حزب الله ينعى 3 مقاتلين قضوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قوات تابعة لحزب الله
قوات تابعة لحزب الله
الأربعاء، 21-08-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري-  نعى حزب الله 3 مقاتلين قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 10 جرحى سقطوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان.

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