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حزب الله يهاجم بالمسيرات قاعدة عسكرية في حيفا

مسيرات حزب الله الانقضاضية
مسيرات حزب الله الانقضاضية
الجمعة، 18-10-2024 08:59 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة بمنطقة حيفا شمالي إسرائيل.اضافة اعلان


وكان حزب الله قد استهدف في وقت سابق من اليوم الجمعة حيفا برشقة صاروخية .

 
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