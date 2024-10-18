حزب الله يهاجم بالمسيرات قاعدة عسكرية في حيفا

08:59 م

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة بمنطقة حيفا شمالي إسرائيل. اضافة اعلان





وكان حزب الله قد استهدف في وقت سابق من اليوم الجمعة حيفا برشقة صاروخية .



