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حزب كردي يلتقي أوجلان الموقوف في سجن تركي

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 01:09 م
الوكيل الإخباري-  التقى وفد من حزب الشعب للمساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد، زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي التركية.اضافة اعلان


وسمحت السلطات التركية للوفد الكردي بهذه الزيارة ضمن مبادرة من التحالف الحاكم لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 عقود.

ويتألف الوفد من القياديتين في الحزب المؤيد للأكراد ثريا أوندر وبرفين بولدان، حيث أعلن وزير العدل يلماز تونتش، أمس الجمعة، أن وزارة العدل وافقت على طلب "حزب الشعوب والديمقراطية المؤيد لحزب العمال الكردستاني زيارة زعيم مؤسس الجماعة الإرهابية المسجون عبد الله أوجلان".

في أكتوبر، أطلق تحالف الشعب، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، دعوة تاريخية لـ"إنهاء الإرهاب الذي استمر لعقود من قبل حزب العمال الكردستاني بشكل نهائي".

ودعا بهجلي إلى منح زعيم التنظيم أوجلان المسجون فرصة لجلسة استماع مشروطة والسماح له بالتحدث بحرية في البرلمان لدعوة أنصار حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح.

وأيد أردوغان تصريحات بهجلي ووصفها بأنها "نافذة تاريخية" لتحقيق رؤية "تركيا خالية من الإرهاب".

العرب والعالمتركيالأول مرة منذ عقد.. تركيا تسمح لحزب مؤيد للأكراد بزيارة أوجلان المسجون

وقد وافق أوجلان على الدعوة غير المسبوقة بشروط.

وقال أوجلان، كما نقل عنه عضو حزب الشعب للمساواة والديمقراطية وابن شقيقه عمر أوجلان: "إذا كانت الظروف مناسبة، فإن لدي القدرة النظرية والعملية لنقل هذه العملية من مستوى الصراع والعنف إلى مستوى سياسي وقانوني".

يُصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويقبع زعيم حزب العمال الكردستاني، أوجلان، في السجن بجزيرة "إمرالي" قبالة إسطنبول منذ عام 1999.

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