 
الجمعة 2025-01-17 12:32 ص
 

حزب نتنياهو يرد على بن غفير

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 17-01-2025 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد بيان لحزب الليكود الإسرائيلي ردّا على وزير الأمن إيتمار بن غفير ان من يفكك حكومة اليمين سيوصم بالعار إلى الأبد.

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وأضاف ان الصفقة تؤمن إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

 
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