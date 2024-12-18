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حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار بحلول نهاية العام

ت
أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 02:40 م

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Defense One أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 1.22 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن تخصيص هذه الأموال يأتي في إطار مبادرة دعم الأمن في أوكرانيا (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI)، والتي تتضمن شراء الأسلحة من الشركات المصنعة الأمريكية.

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وأشار المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه إلى أن الإدارة تعتزم إرسال مبلغ 1.22 مليار دولار المتبقي من مبادرة دعم الأمن في أوكرانيا بحلول نهاية العام.


وقال المسؤول إن هناك أيضا 5.6 مليار دولار من الأسلحة والمركبات والمعدات الأخرى التي يمكن للرئيس أن يأذن بإرسالها إلى أوكرانيا.

 

RT

 
gnews

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