حسم تاريخي .. قرار قضائي يغلق أزمة أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر

07:15 م

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا حاسما برفض الطعن المقدم على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب مما يعني إغلاق ملف بطلان الانتخابات بشكل نهائي.





ويعد قرار محكمة النقض وهي أعلى درجة قضائية في مصر، باتا وغير قابل للطعن، ويؤكد شرعية النتائج الانتخابية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق لانتخابات مجلس النواب المصري 2025.



ويمثل هذا القرار نهاية لجدل طويل أحاط بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تعد أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث، فقد شهدت العملية الانتخابية سلسلة من الطعون القضائية، أدت إلى بطلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء نتائج أخرى، وإعادة الانتخابات في عدة مناطق أكثر من مرة.



وكانت بعض الأطراف قد تقدمت بطعون قضائية في نتائج قطاع غرب الدلتا لأسباب إجرائية أو قانونية، مما أثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا على مدار أشهر.



ويعد قرار محكمة النقض اليوم نهاية قانونية لكل الطعون المتعلقة بهذا القطاع، ويرسخ مبدأ استقرار العملية الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة.



ويتوقع أن يساهم هذا الحسم القضائي في تعزيز الاستقرار السياسي وتمكين مجلس النواب الجديد من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة.







