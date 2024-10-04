حسن نصرالله دُفن في مكان "سري".. لماذا؟

الوكيل الإخباري- قال مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن الأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي اغتيل بغارات إسرائيلية قبل أسبوع، دُفن "مؤقتا كوديعة"، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة "التهديدات الإسرائيلية".

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وقال المصدر متحفظا عن كشف هويته "دُفن نصرالله بشكل مؤقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري"، وذلك "خشية من تهديدات إسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه".



واغتيل نصرالله في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على عدة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وتم تأكيد وفاته، السبت.



وأصدر حزب الله بياناً لم يذكر فيه كيف اغتيل أو موعد جنازته. وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي ثلاثة أيام.