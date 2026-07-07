حشود غفيرة تشارك في وداع خامنئي في مدينة قم

وُضع نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.
وأظهرت لقطات جوية عرضها التلفزيون الرسمي شوارع هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة مكتظة بالمشاركين في المراسم.
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