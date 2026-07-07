حشود غفيرة تشارك في وداع خامنئي في مدينة قم

الوكيل الإخباري- توافدت حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم في جنوب طهران الثلاثاء، في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية.

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وُضع نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.