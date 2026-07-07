الثلاثاء 2026-07-07 10:48 ص

حشود غفيرة تشارك في وداع خامنئي في مدينة قم

حشود غفيرة تشارك في وداع خامنئي في مدينة قم
حشود غفيرة تشارك في وداع خامنئي في مدينة قم
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   توافدت حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم في جنوب طهران الثلاثاء، في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية.

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وُضع نعش خامنئي الذي قُتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.


وأظهرت لقطات جوية عرضها التلفزيون الرسمي شوارع هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة مكتظة بالمشاركين في المراسم.

 
 


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