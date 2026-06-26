الجمعة 2026-06-26 09:57 م

حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا

حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا
حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا
 
الجمعة، 26-06-2026 09:44 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز الجمعة.اضافة اعلان


وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات، قد سجلت سقوط 589 قتيلا.

وتتكثّف عمليات البحث الجمعة، في فنزويلا بعد يومين من الزلزالين المدمرين، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين.

وأعلن الأردن أرسال فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية، للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية.
 
 


gnews

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