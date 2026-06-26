حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات، قد سجلت سقوط 589 قتيلا.
وتتكثّف عمليات البحث الجمعة، في فنزويلا بعد يومين من الزلزالين المدمرين، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين.
وأعلن الأردن أرسال فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية، للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية.
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