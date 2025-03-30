الأحد 2025-03-30 04:17 ص
 

حصيلة الزلزال في بورما تتخطى ألف قتيل

أشخاص يتفقدون حطام مبنى منهار في ماندالاي في 28 آذار 2025، بعد زلزال ضرب بورما بقوة 7.7
أشخاص يتفقدون حطام مبنى منهار في ماندالاي في 28 آذار 2025، بعد زلزال ضرب بورما بقوة 7.7
 
الأحد، 30-03-2025 03:19 ص

الوكيل الإخباري-   لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في بورما جراء الزلزال الذي ضرب البلد الجمعة وأحدث دمارا في تايلاند أيضا، في وقت كثّف عناصر الإنقاذ جهودهم بحثا عن ناجين.

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وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط بورما بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,4 درجات المنطقة ذاتها.

 
gnews

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