حصيلة الزلزال في بورما تتخطى ألف قتيل

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في بورما جراء الزلزال الذي ضرب البلد الجمعة وأحدث دمارا في تايلاند أيضا، في وقت كثّف عناصر الإنقاذ جهودهم بحثا عن ناجين.

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