- تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات بوغدانوفكا، فيكتوروفكا، غونجاروفكا، غويفو، دارينو، زازوليفكا، زاوليشينكا، كازاشيا لوكنيا، كوزيتسا، كوباتكين، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مارييفكا، ماخنوفكا، ميلوفوي، ميرني، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوغريبكي، برافدا، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسكوي بوريتشنويه، يوجنويه الحدودية المتطرفة.
- وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات باسوفكا، بيلوفودي، فودولاغي، جورافكا، إيفولجانسكويه، ميروبولي، أوبودي في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.
- بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 345 جنديا، ودبابتين و29 مدرعة و6 مدافع و24 مركبة.
- بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 57330 فردا و331 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و106 محطات حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.
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