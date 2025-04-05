السبت 2025-04-05 09:09 م
 

حصيلة ضحايا زلزال بورما تتجاوز 3300 قتيل

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية
زلزال
 
السبت، 05-04-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات البورمية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب بورما في 28 آذار الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل، فيما جددت مؤسسات الإغاثة في الأمم المتحدة نداءها للعالم لمساعدة الدولة المنكوبة.

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وأفادت أرقام جديدة نشرتها اليوم السبت وسائل الإعلام الرسمية في بورما، بأن الزلزال أسفر عن مقتل 3354 شخصا وإصابة 4508، بالإضافة إلى فقدان 220 آخرين، فيما لا يزال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرا.

 
gnews

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