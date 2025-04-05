حصيلة ضحايا زلزال بورما تتجاوز 3300 قتيل

وأفادت أرقام جديدة نشرتها اليوم السبت وسائل الإعلام الرسمية في بورما، بأن الزلزال أسفر عن مقتل 3354 شخصا وإصابة 4508، بالإضافة إلى فقدان 220 آخرين، فيما لا يزال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرا.
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