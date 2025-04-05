حصيلة ضحايا زلزال بورما تتجاوز 3300 قتيل

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات البورمية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب بورما في 28 آذار الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل، فيما جددت مؤسسات الإغاثة في الأمم المتحدة نداءها للعالم لمساعدة الدولة المنكوبة.

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