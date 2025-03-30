حصيلة ضحايا زلزال ميانمار ترتفع إلى 1700 شخص

وبحسب بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار، اليوم الأحد، بشأن الزلزال الذي ضرب البلاد صباح الجمعة، لا يزال هناك 300 شخص في عداد المفقودين.
وإلى جانب الدمار الكبير الذي تسبب به الزلازل في ميانمار، هناك قلق متزايد بشأن زيادة عدد الضحايا.
بترا
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