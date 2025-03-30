الأحد 2025-03-30 08:57 م
 

حصيلة ضحايا زلزال ميانمار ترتفع إلى 1700 شخص

آثار الزلزال المدمر
آثار الزلزال المدمر
 
الأحد، 30-03-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 1700 قتيل و3400 مصاب، في آخر تحديث لخسائر الزلزال البشرية.اضافة اعلان


وبحسب بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار، اليوم الأحد، بشأن الزلزال الذي ضرب البلاد صباح الجمعة، لا يزال هناك 300 شخص في عداد المفقودين.

وإلى جانب الدمار الكبير الذي تسبب به الزلازل في ميانمار، هناك قلق متزايد بشأن زيادة عدد الضحايا.

بترا
 
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