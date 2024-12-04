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حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 4047 شهيدا و16638 جريحا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 03:33 م
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، أن 4047 شخصا على الأقل استشهدوا في لبنان خلال أكثر من عام من عدوان الاحتلال، غالبيتهم بعد أيلول/سبتمبر الماضي.اضافة اعلان


وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي، "حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا، و16638 جريحا"، مشيرا الى أن غالبية الضحايا ارتقوا بعد 15 أيلول/سبتمبر.

واستدرك قائلا " نعتبر أن الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى، لأن ثمة شهداء ارتقوا، ولم نعرف بهم".

وفا
 
gnews

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