حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 4047 شهيدا و16638 جريحا

وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي، "حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا، و16638 جريحا"، مشيرا الى أن غالبية الضحايا ارتقوا بعد 15 أيلول/سبتمبر.
واستدرك قائلا " نعتبر أن الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى، لأن ثمة شهداء ارتقوا، ولم نعرف بهم".
وفا
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