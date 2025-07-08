الثلاثاء 2025-07-08 01:41 ص
 

حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 90 قتيلا بينهم 27 في منطقة التخييم

تكساس
تكساس
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:32 ص
الوكيل الإخباري-   واصل المسعفون الإثنين في ولاية تكساس الأميركية البحث عن جثث جرفتها فيضانات مفاجئة أودت بحياة أكثر من 90 شخصا، بينهم 27 فتاة ومسؤولون عن مخيّم صيفي.اضافة اعلان


وخلّفت الكارثة التي وقعت خلال عطلة الرابع من تموز/يوليو صدمة في البلاد، بينما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن العواصف الرعدية تهدد بمزيد من الفيضانات.

وقال المخيم في بيان "ينعى مخيم ميستيك فقدان 27 من المخيمين والمرشدين في أعقاب الفيضانات الكارثية. نشعر بالفاجعة مع عائلاتنا التي تمر بهذه المأساة التي لا تُوصف".

وأعلن البيت الأبيض أن الحصيلة بلغت 91 قتيلا.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتزم زيارة تكساس في نهاية الأسبوع، رافضا الربط بين الاقتطاعات في ميزانية هيئات الأرصاد الجوية الوطنية والحصيلة البشرية المرتفعة في هذه المنطقة السياحية الرائجة.

ووصف الفيضانات في الساعات الأولى من صباح الجمعة بأنها "كارثة لم تحدث منذ 100 عام ولم يتوقّعها أحد".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين تحميل الرئيس مسؤولية هذه الفيضانات بأنه "كذبة منحطّة" في فترة حداد وطني.

وقالت إن الأرصاد الجوية الأميركية التي كانت العديد من الوظائف فيها شاغرة في تكساس أثناء الفيضانات، وفق صحيفة نيويورك تايمز، أصدرت "توقعات وتنبيهات دقيقة وفي الوقت المناسب".
 
 
gnews

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عربي ودولي حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 90 قتيلا بينهم 27 في منطقة التخييم

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