حقل غاز شمالي العراق يتعرض لهجوم دون إصابات

وأضاف أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من الحقل المستهدف، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع.
من جهتها، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته وسائل إعلام كردية إن إنتاج الغاز في حقل كورمور لم يتأثر بالهجوم الذي استهدفه، موضحة أن عمليات الضخ إلى محطات توليد الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع.
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