حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة بسبب الخطأ في إعلان العيد

الوكيل الإخباري - في السنوات الأخيرة، ومع اقتراب موعد عيد الفطر، تتكرر شائعات تتعلق بدفع المملكة العربية السعودية لكفارة عن إفطار خاطئ.

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كان من بين هذه الشائعات ما ارتبط بمبلغ 1.6 مليار ريال سعودي ككفارة عن مثل هذا الخطأ في عام 2011، والذي تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



شائعة كفارة السعودية



تتضمن الشائعات التي يتم تداولها عادة عنوانًا مثيرًا يدعي أن السعودية قد دفعت هذا المبلغ ككفارة نتيجة لعدم رؤية هلال شهر شوال ورصد كوكب زحل بدلاً من ذلك.



تظهر هذه الشائعة، كل عام في نفس الفترة، جالبةً معها الكثير من الجدل والنقاشات بين رواد الإنترنت.



الحقيقة التي يجب أن نضعها في الاعتبار هي أن هذا الأمر ليس إلا إشاعة تم تداولها منذ عام 2011.

وقد قامت الجمعية الفلكية في السعودية بنفي صحة هذه الأنباء في ذلك الوقت، حيث أكدت أن الخبر غير دقيق ولا يملك أي أساس من الصحة.



ومع ذلك، لا يزال بعض الناس يستمرون في نشره دون معرفة بتأكيد رفض معلوماته من قبل جهات رسمية.



واقع مشابه في التاريخ



من الضروري الإشارة إلى واقعة حدثت في عام 1404 هـ، حيث أصدرت وزارة العدل السعودية بياناً يتعلق بشهر رمضان.



وفي ذلك العام، تم تحديد دورة الصيام ب28 يوماً، وأوصت الوزارة المسلمين في المملكة بقضاء يوم إضافي ليتم لهم شهر رمضان 29 يوماً.



وأشار البيان إلى أنه على المسلمين "قضاء هذا اليوم كما صرح بذلك أهل العلم في مثل هذه الحالة"، مستنداً إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمكانية تصحيح العبادات عند الحاجة.



رؤية هلال شوال في السعودية



جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي، قد سبق وأعلن أن المحكمة العليا قررت أن أمس الأحد أول أيام عيد الفطر 2025.



وقالت قناة الإخبارية السعودية، إن هلال شهر شوال ثبتت رؤيته في مرصدي تمير وحوطة سدير، حيث بدأت المراصد المختلفة في المملكة العربية السعودية عملية تحري هلال شهر شوال.