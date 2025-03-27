حقيقة زواج بشار الأسد.. ومن هي زوجته الثانية؟ - صور

وما إن انتشرت الوثيقة حتى تم تداولها بشكل كبير، إلا أن التدقيق فيها يثبت عدم صحتها.
حيث قال متابعون إن وثائق الزواج في سوريا لا تتضمن في خاناتها مذهب المتعاقدين والشهود.
وما يؤكد زيف الوثيقة، أسماء الشهود حيث ورد اسم المسؤول السابق عمار ساعاتي كأحد الشهود علما أن ساعاتي كان زوج لونا الشبل حتى وفاتها قبل أشهر من سقوط النظام السوري.
وكتب العديد من المعلقين أنه من الواضح أن مزور الوثيقة ينشد جمع المشاهدات لا أكثر.
وأعلنت سوريا في يوليو الماضي وفاة الشبل، إثر تعرضها لحادث سير في العاصمة دمشق.
من هي لونا الشبل؟
إعلامية من محافظة السويداء جنوبي سوريا.
من مواليد 1975.
حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرار بتسميتها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية عام 2020.
تزوجت من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.
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