الثلاثاء 2026-02-03 09:55 ص

حكم تاريخي .. 10 سنوات سجن لرئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهم فساد

الثلاثاء، 03-02-2026 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   حكمت محكمة في بنغلاديش بالسجن لمدة 10 سنوات على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، و 4 سنوات على ابنة أختها، النائبة البريطانية توليب صديق، في قضيتين تتعلقان بمشروع مدينة حكومية.اضافة اعلان


وحكم القاضي محمد ربيول علم من المحكمة الخاصة رقم 4 أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات على ابنة أخت أخرى، أزمنة صديق، وابن الأخ، رضوان مجيب صديق.

وكانت هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قد رفعت القضايا متهمة حسينة بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين للحصول على ستة قطع أراض في مشروع "بورباكال نيو تاون" قرب دكا بشكل غير قانوني لنفسها ولأفراد عائلتها، رغم عدم استحقاقهم لذلك بموجب اللوائح الحكومية.

وجاءت الأحكام في وقت تستعد فيه الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، للانتخابات المقررة في 12 فبراير. وتم حظر مشاركة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، الذي تنتمي إليه حسينة، في الانتخابات.

روسيا اليوم 
 
 


