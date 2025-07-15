الثلاثاء 2025-07-15 02:57 م
 

حكومة الاحتلال توعز للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء فورا

دخول قوات الشرطة العسكرية السورية إلى محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية
دخول قوات الشرطة العسكرية السورية إلى محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   أوعزت حكومة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء "فورا"، بناء على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش.اضافة اعلان


وذكر بيان لمكتب نتنياهو، "إسرائيل تعمل على منع الحكومة السورية من إلحاق الأذى بالدروز وضمان نزع السلاح من المنطقة الحدودية".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

المرأة والجمال كل ما تحتاجين معرفته عن تقنية النانوبليدنغ للحواجب

الكرك

أخبار محلية محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة

قلفقل

المرأة والجمال أفضل 5 كريمات لعلاج الكلف وتوحيد لون البشرة

ربي

فيديو منوع بحيرة ملح طبيعية في الصين

ب

فيديو منوع فحص النظر في البيت بإستخدام التلفون

للاب

فيديو منوع المهر الصغير وُلد بإعاقات لكن برعاية البشر ومعدات خاصة، تعافى بشكل رائع

عغن

فيديو منوع تخلص من السكري بسهولة !

نه

فيديو منوع مشاهد جميلة للحظة إطلاق صغار البوم في البرية بعد تعافيهم التام



 
 





الأكثر مشاهدة