حكومة الاحتلال توعز للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء فورا

12:58 م

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الوكيل الإخباري- أوعزت حكومة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء "فورا"، بناء على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش. اضافة اعلان





وذكر بيان لمكتب نتنياهو، "إسرائيل تعمل على منع الحكومة السورية من إلحاق الأذى بالدروز وضمان نزع السلاح من المنطقة الحدودية".



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.