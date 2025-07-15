حكومة الاحتلال توعز للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء فورا

وذكر بيان لمكتب نتنياهو، "إسرائيل تعمل على منع الحكومة السورية من إلحاق الأذى بالدروز وضمان نزع السلاح من المنطقة الحدودية".
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدفاع السوري: نعلن وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني
-
انفجار في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق يوقف الإنتاج
-
إندونيسيا: 11 مفقودا جراء انقلاب قارب قبالة جزر مينتاواي
-
الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي
-
سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة
-
وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات
-
ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف