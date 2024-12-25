حكومة تصريف الأعمال السورية تحذر طهران من "بث الفوضى" في سوريا

وأشار المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إلى أنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، معتبرا أن "التدخلات الأمريكية في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
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