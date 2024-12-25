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حكومة تصريف الأعمال السورية تحذر طهران من "بث الفوضى" في سوريا

سوريا
سوريا
الأربعاء، 25-12-2024 02:43 ص

الوكيل الإخباري-   حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، إيران، من" بث الفوضى في سوريا"، وحملهم "تداعيات التصريحات الأخيرة".

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب أسعد الشيباني: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران "اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إلى أنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، معتبرا أن "التدخلات الأمريكية في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

 

 
gnews

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