 
الأربعاء 2025-02-26 10:34 م
 

حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تنال ثقة مجلس النواب

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
الأربعاء، 26-02-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري-   نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، ثقة في مجلس النواب بـ95 صوتا، مقابل 12 لا ثقة وامتناع 4 نواب.اضافة اعلان


وكان سلام قد تعهد بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.

وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية من 24 وزيرا إنّ "الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".

وأضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
 
gnews

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