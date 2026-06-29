حكومة طوكيو تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها "غير مقبولة"

الوكيل الإخباري- وصفت طوكيو القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيدين المدني والعسكري إلى 20 كيانا يابانيا بالـ"غير مقبولة ومؤسفة جدا" .

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