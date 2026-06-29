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حكومة طوكيو تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها "غير مقبولة"

علم اليابان
اليابان
 
الإثنين، 29-06-2026 11:39 ص

الوكيل الإخباري-     وصفت طوكيو القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيدين المدني والعسكري إلى 20 كيانا يابانيا  بالـ"غير مقبولة ومؤسفة جدا" .

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وقال الناطق باسم الحكومة مينورو كيهارا لوسائل الإعلام "لقد قدّمت حكومتنا احتجاجا شديدا وطالبت بإلغاء هذه الإجراءات. وسنعمل على درس تبعات هذه الإجراءات بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة" حيالها.

 
 


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