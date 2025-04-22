الثلاثاء 2025-04-22 10:46 م
 

حكومة نتنياهو تطلب أن يحدد بار موعد استقالته

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا أن يعلن رئيس الشاباك رونين بار عن الموعد المحدد لتقديم استقالته. اضافة اعلان
 
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