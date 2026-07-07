حلف الأطلسي يناقش مع دول خليجية أزمة مضيق هرمز وإطلاق مهمة بحرية

الوكيل الإخباري- سيجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج، الثلاثاء، لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي-بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن.

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