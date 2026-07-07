حلف الأطلسي يناقش مع دول خليجية أزمة مضيق هرمز وإطلاق مهمة بحرية

وسيعقد الاجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة، وسيشارك فيه وزراء من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد توترات مستمرة منذ أسابيع في هذا الممر المائي المهم من الناحية الاستراتيجية رغم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مؤقت.
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