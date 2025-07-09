حلف الناتو: ألمانيا ستضاعف إنفاقها الدفاعي إلى 150 مليار يورو في 2029

07:27 م

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الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن قمة لاهاي الأخيرة شكّلت "قفزة نوعية" في منظومة الدفاع الجماعي، من خلال قرار تاريخي يقضي باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في القطاع الدفاعي، استجابة للتحديات الأمنية المتصاعدة. اضافة اعلان





وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ثمّن روته التزام ألمانيا المتقدم ببلوغ نسبة 3.5% من إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029، أي قبل 6 سنوات من الموعد المستهدف في 2035، معتبرا ذلك "دليلا على العزم الذي تحتاجه أوروبا اليوم".



وأوضح روته أن ألمانيا ستزيد إنفاقها الدفاعي من نحو 70 مليار يورو قبل أعوام قليلة إلى 150 مليار يورو في عام 2029، مضيفا أن هذه الخطوة تنهي عقودا من النقاش حول "تقاسم الأعباء بشكل عادل" بين أوروبا والولايات المتحدة.



وأشار الأمين العام إلى أن هذا الالتزام يعكس موقع ألمانيا بصفتها قوة أوروبية رائدة، وقدرتها على تحمّل نصيبها من المسؤولية في ضمان الأمن الجماعي.



وأضاف "الأهداف الجديدة للقدرات العسكرية تمثل محطة فارقة لحلف الناتو وللجيش الألماني على حد سواء، وستُسهم في تعزيز قوة القوات المسلحة الألمانية بشكل كبير".



ونوّه روته بمساهمات ألمانيا الحيوية في أمن الحلف، إذ تقود القوات البرية المتقدمة في ليتوانيا وتعمل على رفعها إلى مستوى لواء كامل، كما تواصل تنفيذ دوريات جوية فوق دول البلطيق، وتقدم دعمًا بحريًا بالغ الأهمية لتأمين خطوط الإمداد والبنى التحتية الحيوية في بحر البلطيق.



كما أشاد بدور ألمانيا باعتبارها "أكبر مساهم أوروبي في الدعم العسكري لأوكرانيا"، مشيرا إلى مساهمتها الفاعلة في تمكين الأوكرانيين من الدفاع عن حريتهم اليوم وردع أي عدوان مستقبلي.



وأكد روته أن دعم أوكرانيا وتعزيز جاهزية قوات الحلف يتطلبان "زيادة الطاقة الصناعية الدفاعية على جانبي الأطلسي"، لافتا إلى أن "الصناعة الدفاعية الألمانية تؤدي دورا محوريا" في هذا السياق، بفضل ما تمتلكه من إمكانات عالية في الابتكار والتصنيع والتوسع.



وأشار إلى أن التعاون الدفاعي عبر الأطلسي "يجعلنا جميعًا أكثر قوة وأمنًا"، مستشهدا بافتتاح مصنع جديد لصواريخ باتريوت في ولاية بافاريا، إضافة إلى إنتاج أجزاء من طائرات F-35 في ولاية شمال الراين – وستفاليا، وهي مشاريع تسهم ليس فقط في تعزيز الأمن، بل أيضًا في خلق وظائف على جانبي المحيط الأطلسي.



وختم الأمين العام لحلف الناتو حديثه بالتأكيد على ثقته في ألمانيا وقيادتها، قائلًا "أعرف أن بإمكاني الاعتماد على ألمانيا، وعلى شخصك، يا فريدريش. وألمانيا يمكنها بدورها أن تعتمد على حلف ناتو قوي وموحد".