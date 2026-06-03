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حلف الناتو يخصص 6 مليارات دولار لبرنامج دفاعي يدعم أوكرانيا

الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته
مارك روته
 
الأربعاء، 03-06-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، إن الحلف يواصل دعمه لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، مؤكدا أن التزام دول الحلف تجاه كييف "راسخ ولم يتزعزع" رغم استمرار الهجمات الروسية.

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وأضاف روته، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن عقد أول اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا في كييف يمثل "رسالة قوية" بشأن متانة الشراكة بين الجانبين.
وأكد روته أن الخطر الذي تمثله روسيا ما يزال قائما، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أوكرانيا تواصل الصمود وتحقيق مكاسب ميدانية وتطوير قدراتها العسكرية.

 
 


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