حلف الناتو يخصص 6 مليارات دولار لبرنامج دفاعي يدعم أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، إن الحلف يواصل دعمه لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، مؤكدا أن التزام دول الحلف تجاه كييف "راسخ ولم يتزعزع" رغم استمرار الهجمات الروسية.

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