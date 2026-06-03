حلف الناتو يخصص 6 مليارات دولار لبرنامج دفاعي يدعم أوكرانيا

وأضاف روته، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن عقد أول اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا في كييف يمثل "رسالة قوية" بشأن متانة الشراكة بين الجانبين.
وأكد روته أن الخطر الذي تمثله روسيا ما يزال قائما، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أوكرانيا تواصل الصمود وتحقيق مكاسب ميدانية وتطوير قدراتها العسكرية.
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