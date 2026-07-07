حلف شمال الأطلسي يستعد للكشف عن صفقات أسلحة في أنقرة قبل قمة مع ترامب

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الوكيل الإخباري- يعتزم قادة حلف شمال الأطلسي الكشف عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات في أنقرة، الثلاثاء، لإظهار استجابتهم لدعوات الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في قمة. اضافة اعلان





وستعلن الحكومات الأوروبية هذه الصفقات خلال منتدى للصناعات الدفاعية تابع لحلف شمال الأطلسي، قبل أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والانضمام إلى بقية قادة التحالف العسكري في القمة، التي تبدأ بمأدبة عشاء مساء الثلاثاء.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الاثنين إن الأوروبيين حققوا زيادات "هائلة" في الإنفاق الدفاعي، ويرجع ذلك في جزء منه إلى مخاوفهم من روسيا، وهي المخاوف التي تصاعدت منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، وكذلك لأن ترامب كان "حازما للغاية" في حثهم على القيام بذلك.



واتهم ترامب الحكومات الأوروبية مرارا بالاعتماد الزائد على الولايات المتحدة للدفاع عنها عبر حلف شمال الأطلسي، الذي يوفر الحماية للقارة منذ السنوات الأولى للحرب الباردة.



وقال روته للصحفيين في أنقرة عشية القمة "نحن الآن نبني تحالفا مستداما.. تعرف الولايات المتحدة أنه اتفاق عادل".



وذكر روته الشهر الماضي أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وكندا زادت إنفاقها الدفاعي بالقيمة الحقيقية بمقدار 90 مليار دولار في 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 570 مليار دولار، بزيادة تقارب 20% في عام واحد.



حرب إيران تدفع ترامب لانتقاد الحلف



وجه ترامب في الأشهر القليلة الماضية انتقادات حادة مجددا لأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي متهما إياهم بعدم بذل ما يكفي لمساعدة الولايات المتحدة في حربها مع إيران، وملوحا بأنه قد ينسحب من التحالف أو يتجاهل ميثاق الدفاع المشترك.





