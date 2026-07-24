الجمعة 2026-07-24 02:21 ص

حلف شمال الأطلسي يعتزم تجديد شبكة إمداد قواته بالوقود في أوروبا

مقر حلف شمال الأطلسي
مقر حلف شمال الأطلسي
 
الجمعة، 24-07-2026 01:05 ص
الوكيل الإخباري-   توصّلت دول حلف شمال الأطلسي إلى اتفاق على خطة بقيمة 27 مليار يورو لتجديد شبكة إمداد قوات التكتل بالوقود في أوروبا، في خطوة وصفتها رومانيا الخميس بأنها "أساسية" للأمن.اضافة اعلان


ووافق سفراء الدول الـ32 الأعضاء في الحلف خلال اجتماع عُقد في بروكسل الأربعاء، على هذا المشروع الضخم لتحديث الشبكة وتوسيعها.

وجاء في بيان للحلف "إن الاستثمار البالغ 27 مليار يورو (31 مليار دولار) سيُفضي إلى تحديث البنية التحتية الحالية التابعة لحلف شمال الأطلسي المستخدمة لتخزين وتوزيع الوقود".

وأشار الحلف إلى أن الخطة تلحظ "منشآت جديدة، بما في ذلك خطوط أنابيب، في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي للحلف، وستضمن تلقي قوات حلف شمال الأطلسي إمدادات الطاقة التي تحتاجها للحفاظ على جاهزيتها القتالية".

وقال الرئيس الروماني نيكوسور دان الذي اخترقت مسيّرات المجال الجوي لبلاده عشرات المرات منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا عام 2022، إن المشروع "أساسي لتعزيز الأمن" في الجناح الشرقي للحلف بمواجهة التهديد الروسي.

وقال مسؤولون إن إنجاز المشروع سيستغرق نحو 25 عاما.

وأُنشئ نظام خطوط الأنابيب في وسط أوروبا التابع لحلف شمال الأطلسي في أواخر خمسينيات القرن الماضي لإمداد قوات التكتل بالوقود إبان الحرب الباردة.
 
 


gnews

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