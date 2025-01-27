حماس تثمن رفض الأردن ومصر لتهجير الفلسطينيين

وأكدت الحركة في بيان تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية.
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