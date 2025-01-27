حماس تثمن رفض الأردن ومصر لتهجير الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها "تثمن الموقف الأصيل لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر. اضافة اعلان





وأكدت الحركة في بيان تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية.