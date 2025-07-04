الجمعة 2025-07-04 10:51 م
 

حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـ"الإيجابي"

خيام النازحين في غزة
خيام النازحين في غزة
 
الجمعة، 04-07-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة، إن رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق.اضافة اعلان


وقال القيادي، إن الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.

وكالات
 
 
gnews

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