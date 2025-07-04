حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـ"الإيجابي"

09:52 م

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة، إن رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق. اضافة اعلان





وقال القيادي، إن الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.



وكالات



