حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق ميلادينوف

02:49 م

الوكيل الإخباري- سلمت حركة "حماس" الموقف الوطني الموحد حول خطة "مجلس السلام" التي تسلمتها من ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف، عقب لقاءات القاهرة مع الوسطاء. اضافة اعلان





وأوضحت حركة "حماس" في بيان صادر عنها أنها سلّمت، يوم أمس السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت قد تسلمتها في 19 أبريل الماضي من ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف.



وجاء هذا التقديم تتويجا لسلسلة لقاءات مكثفة عقدتها "حماس" والفصائل مع الوسطاء (مصر، قطر، وتركيا) في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن بلورة الموقف الوطني الموحد الذي قُدم أمس.



وأكد البيان أن الفصائل تعاطت مع خارطة الطريق بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مشددة على "ضرورة التنفيذ الكامل لتفاصيل المرحلة الأولى، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على شعبنا في قطاع غزة".



كما شددت الفصائل على الالتزام التام بما نصت عليه الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية، "والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والبدء في عملية إعادة الإعمار، وصولا إلى تحقيق أهداف شعبنا في نيل حق تقرير المصير وإقامة دولته".



واختتم البيان بالإشارة إلى أن وفد الحركة في القاهرة سيواصل اجتماعاته مع الوسطاء وبقية الفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.







