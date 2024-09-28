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حماس تنعى حسن نصر الله

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس
السبت، 28-09-2024 03:14 م

الوكيل الإخباري-  نعت حركة حماس، السبت، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، الجمعة.

وقالت الحركة في بيان: " تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم استشهاد سماحة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله،  الذي ارتقى شهيداً  مع ثلة من إخوانه القادة، في معركة طوفان الأقصى وعلى طريق القدس، وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني".

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وأضافت: "إننا في حركة حماس، وأمام هذه الجريمة والمجزرة الصهيونية، لنجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان".

 
gnews

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