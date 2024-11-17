حماس تنعى عفيف وتقول إن صوت المقاومة لن يسكت

الوكيل الإخباري- نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الذي ارتقى في غارة جوية غادرة نفذها العدو الصهيوني.

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وأضافت ان اغتيال شخصية إعلامية سياسية لن يسكت صوت المقاومة بل يكشف عمق الهوة الأخلاقية التي يقبع فيها الاحتلال.