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حماس تنعى عفيف وتقول إن صوت المقاومة لن يسكت

حماس
حماس
الأحد، 17-11-2024 11:18 م

الوكيل الإخباري-   نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الذي ارتقى في غارة جوية غادرة نفذها العدو الصهيوني.

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وأضافت ان اغتيال شخصية إعلامية سياسية لن يسكت صوت المقاومة بل يكشف عمق الهوة الأخلاقية التي يقبع فيها الاحتلال.


وبينت "أن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال لن تردع قوى المقاومة عن هدفها في إزالته عن أرضنا ومقدساتنا".

 
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