حماس تنعى عفيف وتقول إن صوت المقاومة لن يسكت

وأضافت ان اغتيال شخصية إعلامية سياسية لن يسكت صوت المقاومة بل يكشف عمق الهوة الأخلاقية التي يقبع فيها الاحتلال.
وبينت "أن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال لن تردع قوى المقاومة عن هدفها في إزالته عن أرضنا ومقدساتنا".
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