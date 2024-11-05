حملة ترامب تعول على إقبال الناخبين والمقترعين "الصامتين"

وقال أحد كبار مستشاري ترامب لشبكة سي إن إن: "نشعر الآن أننا في موقف حيث إذا شارك الأشخاص الذين نعتقد أنهم سيصوتون لصالح الرئيس ترامب، فيجب أن يفوز. لذا فإن الأمر يتعلق بتحقيق ذلك. الأمر متقارب. إنه متقارب حقا. أكره أن أبدو سخيفا. "إنه الإقبال.. هو ما يتلخص فيه الأمر حقا والشيء الوحيد الذي نركز عليه الآن".
وأعرب مستشارو ترامب، الذين يقولون إنهم متفائلون بحذر بشأن أداء دونالد ترامب اليوم، عن اعتقادهم أن هذه الدورة هي الأقوى التي يؤديها ترامب على الإطلاق، خاصة عندما ينظرون إلى استطلاعات الرأي العام مقارنة بعامي 2016 و2020.
وقال شخص مقرب من ترامب لشبكة CNN: "بينما كان الإقبال على التصويت له مفاجئا ربما، خاصة في عام 2016، وكان الكثير من الناس صامتين بشأن تصويتهم ولم يسجل ذلك دائما في البيانات، فمن غير الواضح ما إذا كنا سنرى هذا النوع من الاختلاف هذه المرة".
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