حملة ترامب تعول على إقبال الناخبين والمقترعين "الصامتين"

الوكيل الإخباري- يعتقد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن نجاحهم أو فشلهم في الساعات الأخيرة بالانتخابات الرئاسية يتلخص في نهاية المطاف في قضية واحدة: نسبة المشاركة.



وقال أحد كبار مستشاري ترامب لشبكة سي إن إن: "نشعر الآن أننا في موقف حيث إذا شارك الأشخاص الذين نعتقد أنهم سيصوتون لصالح الرئيس ترامب، فيجب أن يفوز. لذا فإن الأمر يتعلق بتحقيق ذلك. الأمر متقارب. إنه متقارب حقا. أكره أن أبدو سخيفا. "إنه الإقبال.. هو ما يتلخص فيه الأمر حقا والشيء الوحيد الذي نركز عليه الآن".

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وأعرب مستشارو ترامب، الذين يقولون إنهم متفائلون بحذر بشأن أداء دونالد ترامب اليوم، عن اعتقادهم أن هذه الدورة هي الأقوى التي يؤديها ترامب على الإطلاق، خاصة عندما ينظرون إلى استطلاعات الرأي العام مقارنة بعامي 2016 و2020.

ووفق الشبكة، فإن أحد مجالات القلق الأساسية عند فحص هذه البيانات، كما يعترف المستشارون والأشخاص المقربون من ترامب في السر، هو أنهم يزعمون أن عدد الناخبين الذين وصفوهم سابقا بالناخبين "الصامتين" لترامب والذين خرجوا لدعمه في عامي 2016 و2020، أقل هذا العام.



وقال شخص مقرب من ترامب لشبكة CNN: "بينما كان الإقبال على التصويت له مفاجئا ربما، خاصة في عام 2016، وكان الكثير من الناس صامتين بشأن تصويتهم ولم يسجل ذلك دائما في البيانات، فمن غير الواضح ما إذا كنا سنرى هذا النوع من الاختلاف هذه المرة".