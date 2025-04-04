الجمعة 2025-04-04 12:45 م
 

"حملة شعواء".. ترامب يدعم مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 04-04-2025 09:37 ص
الوكيل الإخباري-   عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لأيقونة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، فجر الجمعة، بعد أن أدانتها محكمة في باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع نحو عشرين من حزبها التجمع الوطني باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، وصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".

وكتب في منشوره: "لقد تعرضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصارا كبيرا، وجهوا لها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئا".

وشبه أنصار اليمين على مر السنين بين لوبان وترامب بسبب آرائهما المناهضة للهجرة وخطابهما في بعض القضايا.

وأصدر أحد القضاة حكما بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن عليه قبل ذلك الموعد.

وقال مصدر لـ"رويترز" يوم الأربعاء إن القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل.

واتهمت لوبان وحلفاؤها في التجمع الوطني وأنصارها قضاة المحاكمة بتقويض الديمقراطية.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ترامب يرد على نزيف وول ستريت.. "الاقتصاد مريض"

تعبيرية

منوعات اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

الضربات الأميركية استهدفت محافظات يمنية عدة

عربي ودولي حملة ترامب على الحوثي.. التكلفة مليار دولار والفعالية ضعيفة

فندق "مرماريس بالاس"

منوعات تركيا.. النيران تلتهم فندقا فاخرا في مرماريس - فيديو

صورة تعبيرية

أسواق ومال بعد الرسوم الجمركية .. أسعار النفط عالمياً تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع في أشهر

سبائك ذهبية

أسواق ومال آخر التطورات على أسعار الذهب بعد قرار ترامب المفاجئ

الرحلات حصلت على موافقة الجيش الإسرائيلي

عربي ودولي لأول مرة.. إسرائيل تعلن عن "رحلات سياحية" داخل سوريا

إخلاء قتلى الزلزال المدمر في ميانمار

عربي ودولي الصين تحصي عدد قتلاها في زلزال ميانمار المدمر



 
 





الأكثر مشاهدة