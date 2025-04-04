"حملة شعواء".. ترامب يدعم مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، وصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".
وكتب في منشوره: "لقد تعرضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصارا كبيرا، وجهوا لها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئا".
وشبه أنصار اليمين على مر السنين بين لوبان وترامب بسبب آرائهما المناهضة للهجرة وخطابهما في بعض القضايا.
وأصدر أحد القضاة حكما بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن عليه قبل ذلك الموعد.
وقال مصدر لـ"رويترز" يوم الأربعاء إن القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل.
واتهمت لوبان وحلفاؤها في التجمع الوطني وأنصارها قضاة المحاكمة بتقويض الديمقراطية.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
حملة ترامب على الحوثي.. التكلفة مليار دولار والفعالية ضعيفة
-
لأول مرة.. إسرائيل تعلن عن "رحلات سياحية" داخل سوريا
-
الصين تحصي عدد قتلاها في زلزال ميانمار المدمر
-
تحمل صورته .. ترامب يكشف لأول مرة عن "البطاقة الذهبية"
-
3 شهداء بغارة إسرائيلية على صيدا بجنوب لبنان
-
الصليب الأحمر: سوريا تشهد ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا الذخائر المتفجرة
-
مسؤول أميركي: نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة
-
ترامب: إدارتي قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك قبل الموعد النهائي