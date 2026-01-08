"حنظلة" الإيرانية تهدد بتوجيه "صدمة" لجهاز الموساد الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية المعروفة باسم "حنظلة" عن عزمها توجيه ما وصفته بـ"الصدمة" لجهاز الموساد الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس.



وكتبت المجموعة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الليلة عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت الأراضي المحتلة، سيواجه الموساد صدمة من حيث لا يحتسب."

اضافة اعلان



وأضافت في بيانها الذي يحمل طابع التهديد والتحذير: "بينما كان ضباطه منشغلين بتدبير الاضطرابات في دول أخرى، غفلوا عن أنهم مراقبون في عقر دارهم. أحيانا، عندما ينصب تركيزك على زعزعة استقرار الآخرين، تغيب عنك الظلال التي تلاحقك في الداخل".



واختتمت المجموعة منشورها بالقول: "انقلبت الموازين، فلنر من المسيطر حقا".



يأتي هذا التصريح في إطار التصعيد الإلكتروني والتهديد الكلامي المستمر بين جهات إيرانية وإسرائيلية، وسبق أن نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية معلومات سرية عن 17 عالما عسكريا إسرائيليا، قائلة إنها "بداية محاسبة مهندسي الحرب والدمار".



وقالت المجموعة في رسالتها الأسبوعية إن هذا الكشف "غير مسبوق" وإنها ولأول مرة تنشر "هوية وتفاصيل شخصية وسرية للغاية" لـ17 عالما عسكريا إسرائيليا رفيعا للغاية رجالا ونساء، يتواجدون في قلب ما وصفتها بـ"آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني".