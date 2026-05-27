خادم الحرمين الشريفين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الوكيل الإخباري- هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز الشعب السعودي والأمة الإسلامية بعيد الأضحى، داعيا الله أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.





وقال الملك سلمان، اليوم الأربعاء، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعاتهم".



وأضاف: "ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع".





