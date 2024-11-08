خارجية الاحتلال تعلن حصيلة إصابات الإسرائيليين بهولندا

وأفادت خارجية الاحتلال، بإصابة 10 "إسرائيليين" وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أمستردام، في حين قالت القناة 12 العبرية، إن وزير الخارجية جدعون ساعر طالب نظيره الهولندي بتأمين وصول "إسرائيليين" في أمستردام إلى المطار.
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