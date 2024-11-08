خارجية الاحتلال تعلن حصيلة إصابات الإسرائيليين بهولندا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، حصيلة الإصابات بين "الإسرائيليين" بعد الأحداث التي أعقبت مباراة مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام فجر الجمعة. اضافة اعلان





وأفادت خارجية الاحتلال، بإصابة 10 "إسرائيليين" وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أمستردام، في حين قالت القناة 12 العبرية، إن وزير الخارجية جدعون ساعر طالب نظيره الهولندي بتأمين وصول "إسرائيليين" في أمستردام إلى المطار.