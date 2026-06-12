خارجية سلوفينيا تلغي حظر الدخول المفروض على نتنياهو واثنين من وزرائه

12:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة السلوفينية رفع حظر الدخول الذي كانت الحكومة السابقة قد فرضته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. اضافة اعلان





وقالت الحكومة إن القرار يهدف إلى إعادة تهيئة الظروف لحوار سياسي طبيعي مع إسرائيل وتعزيز دور سلوفينيا في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.



وكانت سلوفينيا قد فرضت حظر الدخول على سموتريتش وبن غفير في تموز 2025، في خطوة قالت آنذاك إنها تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.



ويأتي القرار بعد مصادقة البرلمان السلوفيني على حكومة جديدة برئاسة يانيز يانشا، الذي أعلن سابقاً عزمه مراجعة سياسة الحكومة السابقة تجاه إسرائيل.



كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل ستفتتح سفارتها في العاصمة السلوفينية ليوبليانا لأول مرة، فيما رفعت السلطات السلوفينية أيضاً الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.









