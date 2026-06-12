خارجية سلوفينيا تلغي حظر الدخول المفروض على نتنياهو واثنين من وزرائه

وقالت الحكومة إن القرار يهدف إلى إعادة تهيئة الظروف لحوار سياسي طبيعي مع إسرائيل وتعزيز دور سلوفينيا في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وكانت سلوفينيا قد فرضت حظر الدخول على سموتريتش وبن غفير في تموز 2025، في خطوة قالت آنذاك إنها تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
ويأتي القرار بعد مصادقة البرلمان السلوفيني على حكومة جديدة برئاسة يانيز يانشا، الذي أعلن سابقاً عزمه مراجعة سياسة الحكومة السابقة تجاه إسرائيل.
كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل ستفتتح سفارتها في العاصمة السلوفينية ليوبليانا لأول مرة، فيما رفعت السلطات السلوفينية أيضاً الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران
-
وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف
-
الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد
-
ترامب يعلن آخر تطورات الاتفاق مع إيران وموعد انتهاء الحرب
-
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران
-
وكالة "فارس": إيران لم توافق بعد على أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة
-
ترامب يلغي الضربات ضد إيران ويعلن عن توقيع اتفاق قريبا
-
قاليباف: سترون إيران مختلفة