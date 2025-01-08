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خامنئي: أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها

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علي خامنئي
الأربعاء، 08-01-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري- قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "الولايات المتحدة ارتكبت لعقود أخطاء في حساباتها تجاه الثورة ولم تفهم، وخُدعوا، وتخلفوا، وغفلوا وهذا هو معنى الخطأ في حسابات أمريكا".

وقال المرشد لدى استقباله اليوم الأربعاء حشدا غفيرا من أهالي محافظة قم، بمناسبة ذكرى انتفاضة 19: "أمريكا تعتبر إيران ملك لها والثورة الإسلامية أخرجت ثروات مادية وسياسية كبيرة من يدها لهذا تحمل ضغائن أبدية تجاه الثورة وإيران وأنفقت كثير من الأموال لاستعادة هذه الثروة ل طوال العقود الماضية لكنها فشلت وتحملت الهزيمة وهي بصدد تعويضها. نحن نعلم أن الدول الأوروبية ليست صديقة حميمة لإيران لكن نظرتها تختلف تماما عن أمريكا".

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وشدد قائلا: "أمريكا قد فشلت في إيران، وهي تسعى لتعويض هذا الفشل".

 

RT

 
gnews

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