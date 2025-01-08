خامنئي: أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها

وقال المرشد لدى استقباله اليوم الأربعاء حشدا غفيرا من أهالي محافظة قم، بمناسبة ذكرى انتفاضة 19: "أمريكا تعتبر إيران ملك لها والثورة الإسلامية أخرجت ثروات مادية وسياسية كبيرة من يدها لهذا تحمل ضغائن أبدية تجاه الثورة وإيران وأنفقت كثير من الأموال لاستعادة هذه الثروة ل طوال العقود الماضية لكنها فشلت وتحملت الهزيمة وهي بصدد تعويضها. نحن نعلم أن الدول الأوروبية ليست صديقة حميمة لإيران لكن نظرتها تختلف تماما عن أمريكا".
وشدد قائلا: "أمريكا قد فشلت في إيران، وهي تسعى لتعويض هذا الفشل".
-
أخبار متعلقة
-
توغل إسرائيلي بمناطق في ريف القنيطرة
-
ترامب يجدد هجومه على أعضاء الناتو ويطالبهم بإنفاق المزيد
-
الخارجية القطرية تدين نشر الاحتلال لخرائط يزعم أنها تاريخية لإسرائيل
-
أزمة خطيرة تواجه اليابان
-
ترامب يستفز كندا مجدداً .. وينشر صورة خريطة على صفحته
-
بنما ردا على ترامب: سيادتنا ليست قابلة للتفاوض
-
إيران ترفض "ادعاءات" ماكرون بشأن برنامجها النووي
-
المستشفيات البريطانية لا تستطيع استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا