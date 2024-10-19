خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف “محور المقاومة” وحماس ستظل حية

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الوكيل الإخباري- قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن يوقف “محور المقاومة”، مضيفا أن حماس ستظل حية. اضافة اعلان





وأضاف خامنئي في بيان “خسارته مؤلمة بلا شك لمحور المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد شخصيات بارزة… حماس حية وستبقى حية”.



وكالات



