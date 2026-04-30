خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم"

الوكيل الإخباري- قال المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة نشرت، الخميس، إن فصلا جديدا للخليج ومضيق هرمز بدأت كتابته منذ اندلاع الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.





وأكّد خامنئي، أن طهران تشترك في مصير واحد مع جيرانها في الخليج، مشيرا إلى أن "الأجانب الذين يرتكبون الشر ليس لهم مكان إلا في أعماق المياه".



وأوضح أن طهران ستعمل على تأمين منطقة الخليج والقضاء على ما وصفه بـ"انتهاكات العدو للممر المائي".



وأشار إلى أن "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم"، بالإضافة إلى تحقيق "فوائد اقتصادية" لجميع دول الخليج.







