السبت 2026-07-18 10:26 م

خامنئي: الانتهاكات الأميركية تُظهر أن توقيع ترامب "بلا قيمة"

خامنئي: الانتهاكات الأميركية تُظهر أن توقيع ترامب "بلا قيمة"
خامنئي: الانتهاكات الأميركية تُظهر أن توقيع ترامب "بلا قيمة"
 
السبت، 18-07-2026 09:06 م
الوكيل الإخباري-  قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان مكتوب السبت إن الانتهاكات الأميركية المتكررة لمذكرة تفاهم وقعها رئيسا إيران والولايات المتحدة تظهر أن توقيع الرئيس دونالد ترامب "بلا قيمة تماما ويفتقر إلى المصداقية".اضافة اعلان


وتبادلت واشنطن وطهران الهجمات بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار قبل أيام، ما أثار مخاوف من العودة إلى حرب شاملة.

وقال خامنئي إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الأمة الإيرانية و"جبهة المقاومة" لديهما "دروس لا تُنسى" لواشنطن.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما هدد مستشار عسكري إيراني رفيع المستوى بتصعيد العمليات الهجومية إذا استمرت الضربات الأميركية.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة، أنه ينفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس إن الضربات الجديدة بدأت "في الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش". وأضافت أنها "تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن 5 انفجارات سُمعت فجر السبت في مدينة يزد بوسط البلاد.

وفي أكبر تصعيد منذ استئناف الأعمال العدائية بين الطرفين، اتهمت إيران القوات الأميركية باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات.
 
 


gnews

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