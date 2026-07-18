خامنئي: الانتهاكات الأميركية تُظهر أن توقيع ترامب "بلا قيمة"

وتبادلت واشنطن وطهران الهجمات بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار قبل أيام، ما أثار مخاوف من العودة إلى حرب شاملة.
وقال خامنئي إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الأمة الإيرانية و"جبهة المقاومة" لديهما "دروس لا تُنسى" لواشنطن.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما هدد مستشار عسكري إيراني رفيع المستوى بتصعيد العمليات الهجومية إذا استمرت الضربات الأميركية.
وأعلن الجيش الأميركي الجمعة، أنه ينفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس إن الضربات الجديدة بدأت "في الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش". وأضافت أنها "تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن 5 انفجارات سُمعت فجر السبت في مدينة يزد بوسط البلاد.
وفي أكبر تصعيد منذ استئناف الأعمال العدائية بين الطرفين، اتهمت إيران القوات الأميركية باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات.
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