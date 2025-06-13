خامنئي: القوات المسلحة الإيرانية ستترك إسرائيل عاجزة

08:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734129 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن القوات المسلحة الإيرانية ستترك إسرائيل عاجزة. اضافة اعلان





وأضاف خامنئي، أن إسرائيل لن تبقى سالمة، وأن "إيران لن تلجأ لأنصاف الحلول في ردها".



وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "ضربة" ضدّ إيران، بحسب ما أعلن فجر الجمعة، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.



وقال كاتس في بيان إنّه "في أعقاب الضربة التي وجّهتها إسرائيل ضدّ إيران، من المتوّقع أن تتعرضّ إسرائيل (الأراضي المحتلة) وسكّانها المدنيّون بصورة وشيكة لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة".



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه "أنجز المرحلة الأولى" من هجومه ضدّ إيران حيث استهدف مواقع عسكرية ونووية في أنحاء مختلفة من إيران.