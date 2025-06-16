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خامنئي: النصر على إسرائيل قريب

خامنئي
خامنئي
 
الإثنين، 16-06-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري-   نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تدوينة على منصة "X" مساء يوم الاثنين، أكد من خلالها أن النصر على إسرائيل قريب.

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وقال علي خامنئي في التدوينة: "النصر من الله وفتح قريب".

وأضاف: "ستنتصر الجمهورية الإسلامية بإذن الله، على الكيان الصهيوني".

 
gnews

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