خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين

وجاء في الرسالة أن "الأداة الرئيسة" لإضعاف إيران هي "زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام"، داعيا إلى "مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة، والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو".
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