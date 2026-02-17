خامنئي لترامب: لن تتمكن أنت أيضا من القضاء على إيران

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المرشد الأعلى علي خامنئي القول الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن ينجح هو الآخر في القضاء على إيران، وذلك بعد أيام من تصريح ترامب بأن تغيير النظام هناك "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".

وبدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون جولة ثانية من المفاوضات الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في ظل ضغط عسكري أميركي متواصل.



وأفاد المصدر نفسه بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل" بوساطة من سلطنة عُمان.



وقال مسؤول إيراني كبير، إن جدية الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات عن إيران وتخليها عن المطالب غير الواقعية أمران أساسيان لضمان نجاح المفاوضات النووية في جنيف.



وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن طهران تتوجه لطاولة المفاوضات "بمقترحات جادة وبناءة".



وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد طهران بضربة عسكرية منذ أسابيع على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت أواخر كانون الأول، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص.



وفي موازاة تعزيز واشنطن حضورها العسكري في الشرق الأوسط، لوّحت طهران برد فوري على أي اعتداء. وبدأ الحرس الثوري الاثنين مناورات في مضيق هرمز.



وبعد جهود دبلوماسية إقليمية مكثفة، استأنفت طهران وواشنطن مفاوضاتهما في مسقط في 6 شباط. وتعقد جولة الثلاثاء في جنيف لكنها ستكون بضيافة الدبلوماسية العمانية.