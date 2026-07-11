خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

جاءت الرسالة بمناسبة مراسم تشييع جثمان والده علي خامنئي التي أقيمت بعد أشهر من مقتله في أولى الغارات الجوية في الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.
وقال خامنئي في الرسالة: "نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين".
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