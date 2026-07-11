السبت 2026-07-11 03:38 م

خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

المرشد الإيراني مجتبى خامنئي
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي
 
السبت، 11-07-2026 02:57 م
الوكيل الإخباري-   قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابه على "تيليغرام"، السبت، إنّ الثأر لسلفه ووالده "مطلب الأمة" ولا بدّ من تحقيقه.اضافة اعلان


جاءت الرسالة بمناسبة مراسم تشييع جثمان والده علي خامنئي التي أقيمت بعد أشهر من مقتله في أولى الغارات الجوية في الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.

وقال خامنئي في الرسالة: "نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين".
 
 


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